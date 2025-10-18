بعد زيادة المحروقات.. كيف ستتأثر أسعار السلع؟

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار المحروقات على أسعار السلع الغذائية التي يتردد عليها المواطنون بشكل مستمر خلال رحلة حياتهم اليومية.

وقال "الفقي"، لمصراوي، إن أسعار السلع ستشهد تحركًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لزيادة المحروقات والتي تستخدم في نقل البضائع موضحا أن الحد الأقصى لزيادة السلعة لن يتجاوز 10 % من ثمنها للمستهلك فبل تطبيق زيادة المحروقات.

وأشار إلى أن تحيرك أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية جاء في اطار تنفيذ برامج الإصلاح القتصادي التي تسعى الحكومة لتطبيقها.

يذكر أنه عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

