اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ساهر بدار الأوبر، ضمن فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي انطلقت فعالياته الخميس 16 أكتوبر الجاري وتمتد حتى يوم 25 من نفس الشهر.

ويقدم مدحت صالح خلال حفله المقام اليوم على خشبة مسرح النافورة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2025، مجموعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

ومن المقرر أن يشارك بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 33 عدد كبير من النجوم، أبرزهم، «هاني شاكر، وائل جسار، علي الحجار، حسام حسني، كنزي، فرح الموجي، أسماء كمال، مدحت صالح، آيات فاروق، محمد حسن، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، غادة آدم، أحمد عفت، إيناس عز الدين، منار سمير، الموسيقار عمر خيرت، حنان عصام، محمد الحلو، ريهام عبد الحكيم، نهاد فتحي، رحاب عمر، محمد الطوخي، نهى حافظ، أحمد سعيد، مروة ناجي، محمد ثروت، مي فاروق، سوما، صابر الرباعي».