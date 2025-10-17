عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً موسعًا مع عدد من قادة الجيل الثاني لمنظومة "الري 2.0" من القيادات الشابة والمتوسطة بالوزارة، وذلك في إطار حرصه على دعم الكفاءات الشابة وتأهيلهم لقيادة منظومة الري الحديثة في مراحلها القادمة.

أكد الدكتور سويلم خلال اللقاء أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالكفاءات المتميزة من الجيل الثاني، وتسعى إلى تأهيلهم علميًا وعمليًا عبر برامج تدريب متخصصة داخل مصر وخارجها، تشمل المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والزيارات الميدانية وورش العمل الدولية.

وأشار إلى أن الهدف من تلك البرامج هو رفع كفاءة القيادات الشابة وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمعرفة بأحدث تكنولوجيات إدارة الموارد المائية.

وأوضح وزير الري أن منظومة الجيل الثاني للري ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتسهيل إدارة ومتابعة الموارد المائية، عبر الاعتماد على النماذج الرياضية، والتطبيقات الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، وتقنيات التصوير بالدرون وغيرها من الأدوات المتطورة.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب اختيار أكفأ الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات المتقدمة لضمان تحقيق أعلى كفاءة في إدارة المنظومة.

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة أن يحرص قادة الجيل الثاني على اكتساب المهارات والتقنيات الحديثة المرتبطة بتطبيق أهداف منظومة الري الجديدة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم من خلال برنامج احتضان شامل يهدف إلى خلق بيئة آمنة ومحفزة للنمو المهني والابتكار تحت إشراف مباشر.

كما أكد وزير الري أن الوزارة تطبق مبدأ العدالة في تحفيز العاملين عبر نظام حافز التميز غير الاعتيادي، الذي يضمن العدالة في التوزيع وصرف المكافآت للمستحقين استنادًا إلى معايير جودة الأداء وضوابط محددة، بما يعزز ثقافة التميز داخل الوزارة.

يذكر أن الوزارة كانت قد عقدت اختبارات لاختيار القيادات الوسطى الهندسية ضمن منظومة «الري 2.0»، بإشراف لجنة من خبراء وزارة الموارد المائية والري، بهدف اختيار الكفاءات المتميزة من شباب المهندسين في جميع القطاعات والهيئات والمصالح، وتدريبهم على الأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا قادة الجيل الثاني في المستقبل.

