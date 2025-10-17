تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار وتأثير القرار على أسعار السلع والمواصلات خلال الفترة المقبلة.

