روسيا: إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل



موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر الجاري إلى الساعة 7:00 صباحا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت: "تم تدمير 32 طائرة مسيرة فوق القرم، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".