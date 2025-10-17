إعلان

روسيا: إسقاط 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

10:12 ص 17/10/2025

طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 61 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مناطق عدة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً يوم 16 أكتوبر الجاري إلى الساعة 7:00 صباحا يوم 17 أكتوبر، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 61 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت: "تم تدمير 32 طائرة مسيرة فوق القرم، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و6 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، و5 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعة تولا ومنطقة موسكو، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية الدفاع الجوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)