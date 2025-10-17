إعلان

زيادة البنزين.. وضع ملصقات تعريفة المواصلات الجديدة بمواقف القاهرة

كتب - محمد نصار:

09:22 ص 17/10/2025

موقف سيارات أجرة

بدأت محافظة القاهرة، نشر الملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير.

كما وجه بالتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامي والخلفي وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أسعار البتزين زيادة أجرة الأتوبيس أجرة التاكسي بالقاهرة تعريفة المواصلات بالقاهرة

فيديو قد يعجبك:



