بعد زيادة البنزين.. 13.5 جنيه لفتح عداد التاكسي بالقاهرة

القاهرة - محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة تعريفة جديدة لسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة.

وتقرر رفع سعر "فتح العداد" إلى 13.5 جنيه، شاملة الكيلومتر الأول.

وتم تحديد سعر الكيلومتر الإضافي بقيمة 3 جنيهات، بينما بلغ سعر ساعة الانتظار 30 جنيهًا، تزيد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.