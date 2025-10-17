إعلان

بعد زيادة البنزين.. 13.5 جنيه لفتح عداد التاكسي بالقاهرة

كتب : مصراوي

08:12 ص 17/10/2025

التاكسي الأبيض

القاهرة - محمد نصار:

أقرت محافظة القاهرة تعريفة جديدة لسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود اليوم الجمعة.

وتقرر رفع سعر "فتح العداد" إلى 13.5 جنيه، شاملة الكيلومتر الأول.

وتم تحديد سعر الكيلومتر الإضافي بقيمة 3 جنيهات، بينما بلغ سعر ساعة الانتظار 30 جنيهًا، تزيد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

