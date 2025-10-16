إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات -(انفوجرافيك)

كتب : محمد صلاح

11:39 م 16/10/2025 تعديل في 17/10/2025

زيادة أسعار البنزين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر بوزارة البترول، عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية المزمع بدء تطبيقها صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو جنيهان وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

566387605_1263020962519037_4632745087291621239_n

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانا رسميًا تعلن فيه الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيادة أسعار البنزين الأسعار الجديدة للبنزين والسولار أسعار المواد البترولية أسعار البنزين والسولار زيادة أسعار البنزين والسولار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)