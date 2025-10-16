ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات -(انفوجرافيك)

كشفت مصادر بوزارة البترول، عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية المزمع بدء تطبيقها صباح غدًا الجمعة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، إنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو جنيهان وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانا رسميًا تعلن فيه الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.