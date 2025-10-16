إعلان

"القومي للمرأة" يهنئ محمد الأتربي وهدى منصور على انضمامهما إلى جهاز دعم القطاع المصرفي

كتب : نور العمروسي

10:34 م 16/10/2025
    الدكتورة هدى منصور

كتبت- نور العمروسي:

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى كل من الأستاذ محمد الأتربي والدكتورة هدى منصور عضوي المجلس بمناسبة انضمامهما إلى مجلس إدارة جهاز دعم القطاع المصرفي.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص سعادتها وفخرها بهذا الاختيار المستحق مؤكدةً أن كلاً من الأتربي ومنصور يمثلان نماذج متميزة للقيادات الوطنية التي تسهم بجهودها وخبراتها في تطوير القطاع المصرفي المصري وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن انضمامهما إلى مجلس إدارة الجهاز يعكس الثقة الكبيرة في كفاءتهما المهنية وإسهاماتهما البارزة في دعم قضايا التنمية وتمكين المرأة في المجال المالي والمصرفي متمنيةً لهما دوام النجاح والتوفيق في مهامهما الجديدة.

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة محمد الأتربي إدارة جهاز دعم القطاع المصرفي

