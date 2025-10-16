ياسر جلال يصل مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية

وصل منذ قليل الفنان ياسر جلال، إلى مقر مجلس الشيوخ، لاستخراج كارنيه عضوية المجلس، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية باختياره ضمن النواب المعنيين.

وبدأت اليوم إجراءات استخراج كارنيهات العضوية الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية، في الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وصدر منذ أيام قرار رئيس الجمهوريه بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وذلك تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

