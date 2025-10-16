إعلان

ياسر جلال يصل مجلس الشيوخ لاستخراج كارنيه العضوية

كتب- نشأت علي:

01:53 م 16/10/2025

ياسر جلال

وصل منذ قليل الفنان ياسر جلال، إلى مقر مجلس الشيوخ، لاستخراج كارنيه عضوية المجلس، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية باختياره ضمن النواب المعنيين.

وبدأت اليوم إجراءات استخراج كارنيهات العضوية الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية، في الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وصدر منذ أيام قرار رئيس الجمهوريه بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وذلك تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

ياسر جلال مجلس الشيوخ كارنيه عضوية الشيوخ

