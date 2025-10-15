وزير الري السوداني: حققنا فوائض إنتاج غذاء كبيرة خلال الموسم الصيفي

هنَّأ عصمت قرشي، وزير الزراعة والري السوداني، الحكومةَ المصرية بمناسبة نجاح فاعليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، مؤكدًا أن المنتدى بات منصة دولية فريدة في تبادل الخبرات والممارسات العلمية الناجحة المرتبطة بالمياه والقطاعات ذات العلاقة.

وأكد قرشي ثقته في أن تلك الخطط ستعزز من التكامل العربي المنشود في شتى المجالات؛ لا سيما قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات العلاقة .

وأشاد وزير الزراعة والري السوداني بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية؛ خصوصًا المجلس الوزاري العربي للمياه، وكل مؤسسات العمل العربي المشترك على الجهود التنسيقية والتنفيذية المبذولة لترقية قطاعات الزراعة والمياه، مشددًا على أن الأمن الغذائي والمائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأنه أساس استدامة الأمن والسلم الدولي.

وأعرب قرشي عن تقدير السودان جهود الخبراء والفنيين أعضاء اللجنة الفنية المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة في متابعة تنفيذ خطة العمل التنفيذية لإعلان القاهرة، وتأمين تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية في الزراعة بالوطن العربي، وتعزيز الفكر تجاه قضايا التغير المناخي وتعزيز قدرة القطاعات في مواجهة التحديات واستدامة المرونة اللازمة، وما يتطلبه ذلك من مبادرات ورؤى مبتكرة تعتمد في الأساس على مسرعات التنمية؛ كالذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التطبيقات في مجالات المياه والزراعة.

وأعرب قرشي عن تقدير السودان الشراكة العربية مع منظمة الأغذية والزراعة FAO ومنظمة الإسكوا في ضوء جهودهم، وانخراطهم في عدد من المشروعات الزراعية والمائية، مؤكدًا ثقته في أنها ستحقق مزيدًا من الكسب للمنطقة العربية.

واستعرض الوزير الأوضاع في البلاد جراء تمرد الميليشيات الإرهابية وتدميرها عددًا كبيرًا من مواقع ومشروعات الإنتاج واستهدافها شبكات الري ومخازن الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة السودانية وبفضل الجهود الوطنية ودعم الأشقاء في الدول العربية المختلفة وبيوت الخبرة العربية والمنظمات الدولية الشريكة قد تمكنت من التصدي لذلك وتحقيق فوائض كبيرة في إنتاج الغذاء خلال الموسم الصيفي، من خلال تنفيذ دقيق للخطة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، والتي استهدفت رفع الإنتاج المحلي وتحسين معدلات التغذية وتركيز الجهود على دعم المشروعات الزراعية عبر توفير البذور والأسمدة والوقود وتشجيع التوسع في الزراعة المطرية والمروية.

وتطرق وزير الزراعة والري إلى جهود الدولة السودانية في دعم المزارعين مباشرة أو عبر المنظمات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين المهتمين بقضايا المزارعين، مشيدًا بدور المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة FAO وبرنامج الغذاء العالمي في تقديم الدعم الفني للمزارعين السودانيين، مؤكدًا أن تلك الجهود يمكن البناء عليها في استدامة القطاع، لا سيما مع تحسن مؤشرات ركائز الأمن الغذائي الأربعة (الإتاحة- الوصول- الاستخدام- الاستقرار).

ووجه قرشي الدعوة إلى الأشقاء العرب لدعم مساعي إعادة تعافي القطاع الزراعي؛ بما يعزز عملية إعادة الإعمار .

جاء ذلك خلال كلمة قرشي، اليوم الأربعاء، بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب، المنعقد ضمن فاعليات أسبوع القاهرة للمياه.