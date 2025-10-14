إعلان

أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية (مستند)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

09:09 م 14/10/2025

أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ المصرية.

وتضمن التشكيل ما يلي:

- وزير الأوقاف، رئيسًا.

-د. أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية.

- الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نائبا لشيخ العموم.

- الشيخ محمود الخشت، نائبا لشيخ العموم.

- د. جمال فاروق عضوا.

- د. عبدالكريم صالح رئيس لجنة المصحف، عضوا.

وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، يشغل منصب شيخ عموم المقارئ المصرية، قبل إعادة تشكيل المجلس.

أحمد نعينع شيخ القراء عموم المقارئ المصرية شيخ عموم المقارئ عبدالفتاح الطاروطي

إعلان

