أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية (مستند)
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
09:09 م 14/10/2025
قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ المصرية.
وتضمن التشكيل ما يلي:
- وزير الأوقاف، رئيسًا.
-د. أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية.
- الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نائبا لشيخ العموم.
- الشيخ محمود الخشت، نائبا لشيخ العموم.
- د. جمال فاروق عضوا.
- د. عبدالكريم صالح رئيس لجنة المصحف، عضوا.
وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، يشغل منصب شيخ عموم المقارئ المصرية، قبل إعادة تشكيل المجلس.