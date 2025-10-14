أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية (مستند)

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ المصرية.

وتضمن التشكيل ما يلي:

- وزير الأوقاف، رئيسًا.

-د. أحمد نعينع شيخًا لعموم المقارئ المصرية.

- الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نائبا لشيخ العموم.

- الشيخ محمود الخشت، نائبا لشيخ العموم.

- د. جمال فاروق عضوا.

- د. عبدالكريم صالح رئيس لجنة المصحف، عضوا.

وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، يشغل منصب شيخ عموم المقارئ المصرية، قبل إعادة تشكيل المجلس.