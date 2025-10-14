شارك الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "من أجل أمومة آمنة: تمكين مقدمي الرعاية الصحية لحماية حياة الأمهات"، برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للجمعية العالمية للنساء الطبيبات (MWIA) بالتعاون مع القمة العالمية لصحة المرأة (WISH)، والمنعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من القيادات الصحية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الأكاديمي والخاص.

استعرض د. عمرو حسن نتائج المراجعة الوطنية لوفيات الأمهات لعام 2022، التي أعدّها استنادًا إلى بيانات اللجنة القومية لمراجعة وفيات الأمهات، والتي كشفت أن 64.5٪ من الوفيات كانت قابلة للوقاية.

وأوضح أن "معظم وفيات الأمهات لا تعود إلى أسباب طبية معقدة، بل إلى فجوات في جاهزية النظام الصحي والاستجابة السريعة للحالات الحرجة"، في حين كانت 15٪ فقط غير قابلة للوقاية، و20٪ من الحالات تفتقر إلى بيانات كافية، مما يعكس الحاجة إلى تحسين أنظمة التوثيق والرصد.

أكد د. عمرو حسن أن النزيف وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ما زالا السببين الأكثر شيوعًا لوفيات الأمهات ، وكلاهما يمكن الوقاية منه بتدخلات استباقية تبدأ من المتابعة الدقيقة والكشف المبكر.

وأوضح أن الطب الحديث لم يعد ينتظر ظهور أعراض تسمم الحمل، بل أصبح يعتمد على الفحص المخبري المبكر بين الأسبوع 11 و13 من الحمل من خلال تحاليل PAPP-A وPlGF التي تُتيح تحديد السيدات الأكثر عرضة للمضاعفات قبل أن تظهر الأعراض.

وأشار إلى أن هذا النهج الوقائي، المدمج مع بروتوكولات المتابعة الدقيقة واستخدام الأسبرين الوقائي في الحالات عالية الخطورة، يمكن أن يقلل المضاعفات بنسبة 60 إلى 70٪، مؤكدًا أن "تحليلًا بسيطًا في الأسبوع الثاني عشر قد يُغني عن سرير عناية مركزة في الأسبوع الثاني والثلاثين."

تطرق د. عمرو حسن إلى الزيادة المقلقة في معدلات الولادة القيصرية في مصر، مشيرًا إلى أنها تجاوزت الحدود الموصى بها عالميًا من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن "الولادة القيصرية المنقذة للحياة لا ينبغي أن تتحول إلى إجراء روتيني"، داعيًا إلى التوسع في برامج الولادة الطبيعية الآمنة وتفعيل مراجعة طبية مستقلة لكل ولادة قيصرية غير مبررة، حتى تعود الولادة القيصرية إلى مكانها الطبيعي: جراحة منقذة للحياة، لا إجراءً روتينيًا.

وقال "حسن" إن "وفاة الأم ليست حدثًا طبيًا فحسب، بل انتهاكًا لحق الإنسان الأول: الحق في الحياة"، مضيفًا: "كل وفاة أم ليست رقمًا في تقرير، بل إنذار بأننا تأخرنا في حمايتها".

أشار إلى أن البداية الحقيقية للوقاية تكون قبل الحمل، من خلال تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والرعاية السابقة للحمل، حيث أظهرت البيانات أن 62.4٪ من السيدات اللاتي توفين لم يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة قبل آخر حمل ، وشدد على أن الاستثمار في صحة الأم ليس فقط التزامًا صحيًا بل رهانًا اقتصاديًا، موضحًا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن كل جنيه يُستثمر في صحة الأم وتنظيم الأسرة يحقق عائدًا يقارب 170 جنيهًا، وهو ما يؤكد أن الاستثمار في صحة الأم سياسة اقتصادية رشيدة لبناء رأس مال بشري مستدام.