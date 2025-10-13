أهدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قلادة النيل تقديرا لإسهاماته في دعم جهود السلام ودوره المحوري في وقف الحرب بغزة.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.