قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن 20% من المقاعد الفردية ستكون مفتوحة في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف: "فيما يتعلق بالأحزاب، حصل عندك تطور غريب جدًّا، الأحزاب التي كانت كبرى وتاريخية زي "الوفد" على سبيل المثال أو التجمع، لما أجي أقول له أنت لك 5 أحزاب، لما آجي أقول له اجتهد ونزّل كوادر، وينزلوا لوحدهم وينافسوا بجد، وبالتالي انتهى الأمر".

وأضاف حسين، خلال لقائه عبر برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: لكن من ضمن الأخبار الجيدة إضافة القوائم التي قد تبدو شبه محسومة؛ لكن فيه جزء كبير من الفردي ربما 20% من المقاعد الفردية، ستكون مفتوحة، مش هيكون فيها أي من الأحزاب الكبرى، ده كويس.. أنا بالنسبة لي يبقى عندي برلمان 99% ولا 100% لون واحد، ولا يبقى عندي برلمان 2005 الذي يضرب به المثل؟ لأن المعارضة فيه كانت 120 أو 130 واحد تقريبًا.

وسأله الإعلامي عمرو أديب: باقي 15 يومًا على الانتخابات "أنت حاسس أن الناس حاسة الموضوع؟"، ليرد قائلًا: "على المستوى الفردي نعم، وعلى مستوى القوائم لا؛ لأن الفردي حد نازل وحاسس أنه عنده أمل أن يفوز، يحسس الناس بكده، حتى لو تبع مستقبل وطن أو حماة وطن أو حزب الجبهة الوطنية".

وأوضح حسين: "المرشح الفردي يعتمد على العلاقات العائلية والقبلية، حتى لو تحت لافتة حزبية، ما يشغله هو وعائلته كرسي البرلمان، فبالتالي بيحشد أهله وناسه وقرايبه؛ علشان ينزلوا له، أنا هنا بتكلم عن الفردي بغض النظر عن المسميات".