مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا

توقع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، حدوث تغييرات سياسية كبرى في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يشهد تحولات كبيرة تشمل كلاً من البرلمان والحكومة.

وقال الجلاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر: "ليس قانونًا أو دستورًا أن يكون هناك مجلس وزراء جديد، ولكن جرى العرف على إجراء بعض التغييرات"، موضحًا أن التغيير قد يشمل حتى رئيس الوزراء.

وأضاف الجلاد: "عندي معلومة أن هناك رئيس جديد لمجلس النواب"، مشيرًا إلى أن المرشح المحتمل هو "شخصية دستورية وقانونية كبيرة وقوية".

وأوضح رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، آلية اختيار رئيس البرلمان: "رئيس البرلمان يُنتخب من داخل المجلس بعد اكتمال النصاب القانوني"، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يأتي من الأعضاء المنتخبين أو المعينين.

وأكد الجلاد أن التغيير قد يشمل الحكومة أيضًا، قائلًا: "هناك تفكير وفي كلام داخل المطبخ السياسي بمصر أننا سنشهد حكومة جديدة برئيس وزراء جديد"، مشددًا على أن هذا يمثل توجهًا قويًا في القيادة السياسية.

وأشار إلى أن هذا التغيير يأتي استجابة لمتطلبات الشارع المصري، وأن التقارير التي تقيس الرأي العام تشير إلى أن المواطن المصري يتحدث عن ضرورة تغيير الحكومة الحالية.

وعن رأيه الشخصي في التغيير الوزراي، أكد الجلاد: "أقول نعم، لا بد من تغيير الحكومة الحالية برئيسها والتغيير الشامل في البرلمان يستدعي بالضرورة تغييرًا موازيًا في الحكومة لتحقيق التوازن في المشهد السياسي.