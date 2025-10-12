هل تجوز الصلاة بعد الاغتسال دون وضوء؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين يقول: "بعد ما اغتسلت دخلت للصلاة من غير وضوء، فهل تجوز الصلاة؟"، موضحًا أن الاغتسال الكامل بنية رفع الجنابة، إذا اشتمل على المضمضة والاستنشاق، يُغني عن الوضوء ويكفي لصحة الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد،أن من اغتسل غسلًا كاملًا بنية رفع الحدث الأكبر والوضوء معًا، فقد ارتفع عنه الحدثان، الأصغر والأكبر، ولا يحتاج إلى وضوء جديد بعد الغسل.

وأضاف أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لكنها من فرائض الغسل، بمعنى أن الغسل لا يتم بدونهما عند جمهور الفقهاء، خاصة إذا كان الغسل بنية الطهارة للصلاة.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أنه إن كان الشخص قد اغتسل دون أن يتمضمض أو يستنشق، فإن غسله يكون ناقصًا ولا تصح به الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الغسل أو يتوضأ قبل الصلاة.

وقال: "الغسل الصحيح الذي يعم الجسد كله ويشمل المضمضة والاستنشاق، بنية رفع الجنابة، هو في ذاته وضوء كامل، ويجوز بعده أن يدخل المسلم في الصلاة مباشرة دون إعادة الوضوء."