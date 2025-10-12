السيسي: نحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين

كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، مو دينغيه، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة (CNCEC)، وو شيانغونغ، ورئيس مجلس إدارة شركة TCC، قوه جويه.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد في بداية اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس، عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة CNCEC، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستعمل على تذليل إجراءات تنفيذ مشروع الشركة في مصر والخاص بإنتاج الصودا آش.

وذكر السفير محمد الشناوي، أن رئيس مجموعة CNCEC الصينية استعرض الخبرات التي تحظى بها الشركة في مجال البتروكيماويات، مؤكدًا تطلع شركته للتعاون مع الحكومة المصرية لتوسيع استثمارات الشركة في مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مُشددًا على أن الدولة توفر الكثير من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الرئيس، أن مشروع كربونات الصوديوم (الصودا آش) يُعد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى لمصر، لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية وتقليل الواردات، مؤكدًا ثقته في قدرة شركة TCC على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة عالية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

