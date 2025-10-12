أجواء خريفية وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس اليوم الأحد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها: تشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخرة.

وتوقعت الهيئة أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاة الرياح: شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1،5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا على العاصمة والمدن المصرية..

القاهرة 28 20

العاصمة الادارية 29 19

6 اكتوبر 29 19

بنها 28 20

دمنهور 28 20

وادى النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 27 19

طنطا 27 19

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الاسماعيلية 30 19

السويس 29 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 26 13

كاترين 24 10

الطور 29 21

طابا 26 20

شرم الشيخ 31 23

الاسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 27 15

رأس غارب 32 24

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 31 24

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 18

أسيوط 29 17

سوهاج 30 19

قنا 33 20

الأقصر 33 21

أسوان 34 22

الوادى الجديد 31 21