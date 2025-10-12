17 أكتوبر.. انطلاق مهرجان أسوان احتفالًا بتعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

تطلق وزارة الثقافة، يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تزامنا مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري.

يقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشهد مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، توشكى التلقائية، والأنفوشي.

وتنطلق الفعاليات من مسرح فوزي بحفل افتتاح تشارك فيه جميع الفرق، ويتضمن الحفل معرضا فنيا يضم مشغولات متنوعة نتاج الورش الفنية والحرفية التابعة للهيئة.

وتتواصل عروض المهرجان خلال الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر، بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان وعدد من الجمعيات ومراكز الشباب، وتنتقل بعدها الفرق يوم 21 أكتوبر إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عرض فني في المعبد، وآخر في مساء اليوم نفسه بمسرح السوق السياحي.

مهرجان أسوان ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان. وتختتم الفعاليات صباح 22 أكتوبر بعروض فنية أمام المعبد بالتزامن مع تعامد الشمس، تلك الظاهرة الفلكية الفريدة التي تعكس عبقرية المصري القديم.