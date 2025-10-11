أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تضع نصب أعينها هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المدعم، معلنًا عن خطة طموحة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3.5 مليون فدان.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، مشيرًا إلى أن المساحة المستهدفة تمثل زيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، الذي شهد زراعة 3.1 مليون فدان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي سياق دعم المزارعين، كشف وزير الزراعة عن خطوات إيجابية اتخذتها الدولة، من أبرزها رفع سعر توريد القمح محليًا من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا للإردب، لافتًا إلى أن هذا السعر يتجاوز الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحفيز الفلاحين لزيادة الإنتاج.

وأضاف فاروق أن مركز البحوث الزراعية يواصل جهوده في تطوير وتحسين سلالات القمح المصرية لزيادة الإنتاجية والجودة.

كما نوه الوزير بالدور المحوري لمشروع "مستقبل مصر" والتوسعات الزراعية الكبرى التي تمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات العشر الماضية، والتي ساهمت بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية.