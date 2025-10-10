أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه في الجيزة بعدد من المناطق التابعة لمركزي أطفيح والهرم، وذلك لتنفيذ أعمال مشروعات البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي ومترو الأنفاق، في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

انقطاع المياه في قرى أطفيح بسبب مشروع الصرف الصحي

أوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن أماكن قطع المياه في الجيزة تشمل قرى الخرمان – البرمبل – الكريمات التابعة لمركز أطفيح، نتيجة قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تنفيذ خط الانحدار الرئيسي لمشروع الصرف الصحي بقرية الخرمان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت أن موعد قطع المياه في الجيزة سيكون من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بأعمال التحويلات على خط المياه قطر 600 مم المغذي لتلك القرى.

قطع المياه بالهرم وفيصل لأعمال مترو الطالبية

في سياق متصل، أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه في الجيزة عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل من المساحة وحتى المريوطية لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 وحتى الساعة السادسة صباح السبت 11 أكتوبر 2025.

وأرجعت المحافظة سبب قطع المياه في الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال ربط خط مياه جديد قطر 300 مم على خطين قائمين قطر 300 مم و200 مم أمام شارع فريد السباعي، المتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية بالخط الرابع للمترو.

ودعت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه في الجيزة، حتى الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة لطبيعتها.

وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة والجيزة ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتوفير أقرب سيارة مياه لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.