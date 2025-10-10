أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس غدًا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 11 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية من ( 4 : 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا السبت يشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا السبت يشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من ( 50 ) كم/س وارتفاع الأمواج من ( 2 : 3 ) متر.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 11 أكتوبر 2025

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27، الصغرى 20

السواحل الشمالية: العظمى 27، الصغرى 26

شمال الصعيد: العظمى 30، الصغرى 29

جنوب الصعيد: العظمى 34، الصغرى 33

اقرأ أيضاً:

صورة - رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة



استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي



قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس



