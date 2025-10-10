إعلان

صورة - رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة

كتب : محمد أبو بكر

02:24 م 10/10/2025

رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - هاني رجب

حضر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، جنازة شقيقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، بعد صلاة الجمعة.

وتوفيت صباح الجمعة، الدكتورة منى محلب شقيقة رئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

وتقدم المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ومجلس الإدارة، بخالص العزاء للمهندس إبراهيم محلب رئيس الشركة الأسبق، الرئيس الشرفي للشركة، في وفاة شقيقته.

وأكدت شركة المقاولون في بيان لها، أن صلاة الجنازة ستؤدى اليوم على روح الفقيدة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم محلب جنازة شقيقة إبراهيم محلب مسجد الشرطة صلاة الجمعة جنازة الدكتورة منى محلب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول تعليق من البيت الأبيض على فوز الفنزويلية ماتشادو بنوبل للسلام
رسميا.. الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام