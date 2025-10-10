كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - هاني رجب

حضر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، جنازة شقيقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، بعد صلاة الجمعة.

وتوفيت صباح الجمعة، الدكتورة منى محلب شقيقة رئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

وتقدم المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ومجلس الإدارة، بخالص العزاء للمهندس إبراهيم محلب رئيس الشركة الأسبق، الرئيس الشرفي للشركة، في وفاة شقيقته.

وأكدت شركة المقاولون في بيان لها، أن صلاة الجنازة ستؤدى اليوم على روح الفقيدة بعد صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.