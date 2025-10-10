العمل: 10 مليارات جنيه استثمارات جديدة لدعم التنمية بسيناء

أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه وجّه مديريتي عمل جنوب وشمال سيناء بتكثيف الجهود وتنفيذ خطط الوزارة، والمشاركة مع مختلف المؤسسات المعنية، بهدف تهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار، تتوافر فيها معايير السلامة والصحة المهنية، وتضمن الأمان الوظيفي للعاملين، وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولا سيما العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.

وأضاف الوزير، أن بيئة العمل اللائقة تُعد ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار والتنمية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء، من خلال سلسلة المشروعات التنموية غير المسبوقة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والتعليمية، إضافة إلى شبكة الطرق والخدمات المتكاملة التي تتوسع منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014 وحتى اليوم.

وأشار وزير العمل، إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا تخصيص 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية جديدة ضمن خطة العام المالي 2025-2026، لتنفيذ مشروعات تنموية في أرض الفيروز سيناء، مؤكدًا أن وزارة العمل تشارك بفاعلية في تأهيل وتدريب الكوادر الماهرة اللازمة لهذه المشروعات القومية، من خلال منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمتنقلة بالمحافظتين، والتي توفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأوضح "جبران"، أن جهود التنمية داخل سيناء تتواصل بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن التي شهدت بطولات وتضحيات الشهداء في حرب أكتوبر 1973.

وكشف عن تلقيه تقريري عمل من مديري مديريتي شمال وجنوب سيناء، تضمنا نماذج من الأنشطة المنفذة خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم 47 ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمشاركة نحو 1150 عاملًا وصاحب عمل، للتثقيف بمواد القانون التي تعزز من علاقات العمل وتراعي معايير العمل الدولية، وتحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية.

كما تم عقد 58 ندوة تثقيفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تطلقها الوزارة في مختلف المحافظات، إلى جانب تقديم الإعانات الصحية والاجتماعية والحوادث لـ 8231 من العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروعات التنموية داخل المحافظتين.

14 ألف فرصة عمل خلال عام واحد

أكد وزير العمل أن المديريتين تمكنتا من توفير 14 ألفًا و76 فرصة عمل، من بينها وظائف مخصصة لذوي الهمم، من خلال ملتقيات التوظيف التي نُظمت بالتعاون مع القطاع الخاص خلال عام واحد فقط، ما يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل والتنمية المستدامة في سيناء.