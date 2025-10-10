أجواء خريفية وظهور السحب.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة 10 أكتوبر حتى الأربعاء 15 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق واضطراب بالملاحة البحرية على بعض مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:50 كم/س وارتفاع أمواج البحر من 3:2 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع ان تشهد حالة الطقس بداية من السبت 11 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

