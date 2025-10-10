إعلان

هل غير سد النهضة مستويات تدفقات النيل الأبيض والأزرق؟

كتب- عمرو صالح:

07:00 ص 10/10/2025

سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير سد النهضة على تدفقات مياه النيل الأبيض والأزرق.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن النيل الأبيض لا يمت بأي صلة للنيل الأزرق، مؤكدًا أن تأثير سد النهضة يقع فقط على النيل الأزرق كونه يحجز مياه الأمطار التي تسقط خلال موسم المطر على الهضبة الإثيوبية ويمنع وصولها لدولتي المصب في الوقت المعتاد.

وأشار إلى أن الفيضانات التي شهدتها السودان خلال الفترة الأخيرة ترجع لحالة التخبط وعدم القدرة على تشغيل السد بشكل سليم من قبل الحكومة الإثيوبية موضحا أن حفل افتتاح السد لم يشهد تشغيل التوربينات.

وفي سياق متصل قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن النيل الأبيض ليس له أي علاقة بالنيل الأزرق ولا يوجد أي رابط في معدلات التدفق بينها.

وأوضح نور الدين، في تصريحاته لمصراوي، أن سد النهضة يؤثر فقط على النيل الأزرق كونه يمنع وصول المياه المتدفقة من دول المنبع إلى المصب في وقتها ويحجز مياه الأمطار عن السودان ومصر طوال فترة موسمها على أثيوبيا.

وأشار نور الدين، إلى أن الفيضانات التي شهدتها السودان خلال الأيام الماضية ترجع لكبر حجم كميات المياه التي فرغتها إثيوبيا والتي تقدر بنحو 7 مليارات متر مكعب.

تدفقات النيل الأبيض والأزرق سد النهضة الدكتور عباس شراقي

