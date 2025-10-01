الجيزة تنفي نفوق 500 كلب بحدائق الأهرام: الحصر 11 فقط

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت محافظة الجيزة بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق أعداد كبيرة من الكلاب الضالة بمنطقة حدائق الأهرام.

وكلف المحافظ المهندس عادل النجار الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع البلاغ، حيث توجهت لجنة من حي الهرم تضم أطباء بيطريين من إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، وبصحبتهم ممثلون عن مقدمي الشكوى من المجتمع المدني، لمعاينة الموقف على الطبيعة.

وبحسب بيان صحفي، أظهر الفحص وجود 11 كلبًا نافقًا فقط (2 بمنطقة "ح"، و7 بمنطقة "هـ"، و2 بجوار السور الخارجي للبوابة الثانية)، وتم رفعها والتعامل معها ودفنها بالمدفن الصحي المخصص، مع استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأكدت المحافظة أن ما تم تداوله بشأن نفوق نحو 500 كلب غير دقيق، مشددة على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تواصل فحص الموقف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات أخرى.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، مؤكدة التزامها بالشفافية الكاملة في عرض الحقائق.