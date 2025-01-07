"الثقافة" تخصص النسخة الـ5 من "كشاف المترجمين" للاحتفاء بشمس الدين الحجاجي

كتب- محمد شاكر:

خصص المركز القومي للترجمة النسخة الخامسة من مبادرة "كشاف المترجمين"، للاحتفاء بالدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وتعد هذه المبادرة نوعا من الاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.

أحمد شمس الدين الحجاجي، ولد في الأقصر عام 1934م، التحق بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وحصل عام 1965م على درجة الماجستير في النقد المسرحي، ثم على الدكتوراه في سنة 1973م عن أطروحته "الأسطورة في المسرح المصري المعاصر". ألف الحجاجي العديد من الكتب منها: العرب وفن المسرح، الأسطورة في الأدب العربي، رواية سيرة الشيخ نور الدين، مولد البطل في السيرة الشعبية، النقد المسرحي، وعدد من المؤلفات الأخرى.

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- يقوم المتسابق بتحميل نص "أتحدى خروجه من نفسي" من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 25 يناير 2025.

4- لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

5- يرسل المتسابق ترجمته بصيغة ملف word، بالإضافة إلى سيرة ذاتية باللغة العربية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي، عبر البريد الإلكتروني: abdelmonem.mohamed@moc.gov.eg

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.