هنو: 90 ألف نشاط ثقافي وفني استفاد منها 4 ملايين مواطن في 2024

كتب- نشأت على:

قال أحمد هنو وزير، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت خلال عام 2024، أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الشيوخ، أنه تم افتتاح 3 مواقع، هي: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت (288) مليون جنيه، كما تتواصل الجهود لتطوير العديد من المواقع على مستوى الجمهورية لإدخالها منظومة العمل منها قصور ثقافة: "السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، مسرح قصر ثقافة المنيا".

وتابع وزير الثقافة، تنوعت الفعاليات على مستوى الأنشطة الثقافية، وفق مجموعة من برامج العمل، منها برنامج العدالة الثقافية، والذى يتضمن مبادرة حياة كريمة، ومبادرة إنت الحياة، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، والمسارح المتنقلة، ومشروع "أهل مصر".

وأضاف، ايضا من برامج العمل، برنامج العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم وبرامج تنمية الموهوبين والنابغين وإطلاق تطبيقات إلكترونية ومسابقات للأطفال والشباب.

واستعرض الوزير، عدد من التحديات التي تواجه هيئة قصور الثقافة، منها التحديات المالية، حيث تعاني الهيئة من ضعف الميزانيات المخصصة، حيث تبلغ ميزانية الباب السادس 430 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمشروعات والصيانات اللازمة.

وأضاف، من التحديات أيضا، نقص العمالة المتخصصة، وقيود المساحات والمواقع، والحاجة إلى تحديث القوانين والتشريعات.

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