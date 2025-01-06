متى يجوز للمرأة الحج بدون محرم؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" يوضح

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحج للمرأة له شروط خاصة تضمن سلامتها وأمانها أثناء الرحلة، وأكدت أن المرأة إذا حصلت على إذن ولي أمرها وكان هناك ضمانات لأمنها، لا يشترط وجود المحرم.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "الأصل في الحج أن المرأة تحتاج إلى إذن ولي أمرها، سواء كان زوجها أو والدها أو أي شخص آخر مسؤول عن ولايتها، كما أن المحرم كان شرطًا لحماية المرأة وضمان أمنها أثناء السفر، لكن مع توفر رفقة آمنة، مثل شركات الطيران التي تنظم رحلات منظمة وتضمن الأمان، يمكن للمرأة أداء الحج دون الحاجة إلى محرم، وهذا قول لعدد من الفقهاء الذين أفتوا بهذا."

وأضافت: "إذا كان هناك ضمانات من حيث الأمان والرفقة الموثوقة، فإن المرأة لا تكون بحاجة إلى محرم، وهو ما يسهل على العديد من السيدات أداء مناسك الحج والعُمرة دون وجود محرم. وبالتالي، إذا توافرت الشروط، يمكنها السفر بحرية، خاصة مع وجود الترتيبات الحالية في تنظيم السفر."

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