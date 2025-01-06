الزراعة: بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في إنتاج "البيتموس"

كتب- محمد نصار:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلًا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبو زعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.

حضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

وأكد وزير الزراعة، أهمية هذه الخطوة، لتدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وإنتاج منتجات تساهم في تحسين خواص التربة، تساهم في زيادة الانتاجية، ومد النباتات بالعناصر الغذائية الطبيعية اللازمة لها، وتوفير تلك المواد وطرحها للمزارعين بأسعار مناسبة، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيتهم ودخولهم، فضلًا عن توفير العملة الصعبة للبلاد، وتقليل فاتورة استيراد البيتموس من الخارج.

وأضاف "فاروق"، أن تلك الخطوة تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.

وقال الوزير، إنه وفق البروتوكول سيتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية والإشراف على عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، وسيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لإنتاج المنتج وتوفير المواد الخام وكل أدوات التشغيل والعمالة وتعبئة وتخزين المنتج وعملية التسويق.

وأشار "فاروق"، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.

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