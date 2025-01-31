"مستقبل وطن": حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس سبيل لتحقيق السلام

كتب- محمد أبو بكر:

ثمن حزب مستقبل وطن، التوافد الشعبي من المصريين منذ فجر اليوم، على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، تأييدا لموقف القيادة السياسية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وحماية مقدرات الأمن القومي المصري والتأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم إلى مصر والأردن.

وقال حزب مستقبل وطن، بحسب بيانه، الجمعة، إن القيادة السياسية المصرية لطالما حذرت من انسداد المسارات المؤدية لتسوية سياسية شاملة، وإذ تدعو رؤية الدولة المصرية إلى السعي الجاد لتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الحزب، أن تهجير الشعب الفلسطيني يعد ظلمًا ولا يمكن أن تشارك مصر فيه، مشددًا على أن التوافد الشعبي اليوم على معبر رفح، يعكس إجماع الرأي العام المصري على الرفض القاطع لمخططات التهجير والاصطفاف خلف القيادة السياسية في موقفها الدقيق بين الدعم التاريخي للقضية الفلسطينية ومحددات الأمن القومي المصري، ويمثل رسالة واضحة المعاني والدلالات للمجتمع الدولي.

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