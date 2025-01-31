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شاب يتخلص من حياته بطريقة مأساوية في عين شمس

10:36 ص الجمعة 31 يناير 2025

شنق - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

تخلص شاب من حياته شنقًا داخل مسكنه بعين شمس اليوم الجمعة.

مأمور قسم شرطة عين شمس تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل شقة سكنية بحارة حسن عبد الرازق.

بوصول الشرطة، عُثر على جثة شاب يتدلى من حبل مُثبت بسقف غرفته ويدعى "محمد.م." 22 عامًا، وسلامة مداخل ومخارج الشقة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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