بعد زيارة الملايين لمعرض الكتاب.. ناشرون يجيبون عن السؤال الصعب هل الناس تشتري الكتب؟

كتب- أحمد الجندي:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام تباينًا في آراء أصحاب دور النشر حول مستوى الإقبال وحركة الشراء، حيث رأى بعضهم أن الإقبال قوي، بينما اعتبر آخرون أن القوة الشرائية لا تزال متوسطة.

أكد شريف بكر، مدير دار نشر العربي، أن الدار طرحت هذا العام 130 إصدارًا جديدًا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب مشيراً إلى أن الإقبال الجماهيري على المعرض جيد حتى الآن، لكنه أقل نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، معربًا عن أمله في زيادة الإقبال خلال الأسبوع الأخير من المعرض.

وأضاف بكر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدار حرصت على تقديم أسعار منخفضة لتشجيع الزوار على الشراء، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا جماهيريًا، إلا أن قوة الشراء لا تزال محدودة.

ومن جانبه، أكدت نيفين التهامي، أحد الناشرين بدار كيان، أن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام كثيف منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أن القوة الشرائية جيدة، خاصة مع تقديم دور النشر عروضًا وخصومات مميزة لمراعاة ارتفاع الأسعار.

وأوضحت " التهامي" أن التخفيضات والعروض ساهمت في زيادة الإقبال على شراء الكتب، متوقعة أن يشهد الأسبوع الأخير من المعرض حفلات توقيع كبيرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الزوار وزيادة التفاعل داخل المع

ومن جهته، أكد وائل سمير، صاحب دار الخلود للنشر والتوزيع، أن المعرض يشهد إقبالًا جيدًا، حيث يحرص الزوار على شراء الكتب والاطلاع على الإصدارات الجديدة.

وأشار "سمير" إلى أن كتب علم النفس، الفلسفة، الروايات الأدبية، الأدب الإنجليزي، الأدب المترجم، والروايات العالمية تتصدر المبيعات.

من جانبه، قال محمود خاطر، مدير دار محمود للنشر والتوزيع، إن الإقبال على المعرض كبير، لكنه يرى أن القوة الشرائية متوسطة، متوقعًا أن يتحسن الوضع خلال الأيام الأخيرة من الفعاليات.

وأوضح " خاطر" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه يشارك في المعرض منذ 20 عامًا، معتبرًا أن المعرض هذا العام جيد لكنه ليس الأفضل.

أما حسن الشيمي، من مؤسسة تبارك للنشر والتوزيع، فقد رأى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأهم بين المعارض كافة، مؤكدًا أن الإقبال يتزايد يومًا بعد يوم.

وأضاف " الشيمي" أن الدار تحرص سنويًا على إصدار كتب جديدة في جميع التخصصات، لافتًا إلى أن الكتب المترجمة وكتب تعليم الأطفال تحظى بإقبال واسع هذا العام.

وفي السياق ذاته، أكد أمير عبد المسيح، من دار الكتاب المقدس، أن الإقبال على المعرض كبير منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الزوار يحرصون على شراء الكتب المقدسة مثل "حياة المسيح" والإنجيل، إلى جانب كتب الأطفال والملاحق الدينية.

وأضاف " عبد المسيح" أن حركة الشراء تشبه الأعوام السابقة رغم بُعد المسافات، حيث يأتي الزوار من أماكن بعيدة، مؤكدًا وجود إقبال كبير يوميًا على شباك التذاكر.

يأتي هذا بعد أن أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمس، الأربعاء 29 يناير، بلغ نحو (400,016) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه حتى الآن، خلال ستة أيام متتالية، إلى (2,271,525) زائرًا، متجاوزًا حاجز المليوني زائر منذ فتح أبوابه للجمهور.

شهد المعرض إقبالًا كثيفًا على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، حيث كان جناح الكتب المُخفضة الأكثر جذبًا للزوار، إلى جانب جناح الطفل الذي احتضن ورشًا تفاعلية وعروضًا مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، ما جعله نقطة جذب رئيسية للعائلات.

كما حظيت قطاعات وزارة الثقافة بإقبال واسع، خاصة من عشاق الكتب التاريخية والسلاسل الفكرية، التي تصدرت قائمة المبيعات.

وعلى صعيد الفعاليات الثقافية، لاقت الندوات النقاشية وحفلات توقيع الكتب حضورًا كبيرًا، حيث تميزت باستضافة نخبة من الأدباء والمفكرين من مصر والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

يشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": الأمن نعمة عظيمة.. وهذه رسالتي للشعب بشأن الشائعات

توقعات طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: برودة والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات

رمضان 2025.. مواعيد العمل الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

توقيع 12 وثيقة تعاون بين مصر والعراق في عدد من المجالات