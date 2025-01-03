"حقوق الإنسان": نتلقى 6 آلاف شكوى سنويا.. ولدينا 20 بروتوكول تعاون مع الوزارات

كتب- حسن مرسي:

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الشفافية في مواجهة الأزمات، مستشهدة بقدرة الدولة المصرية على تخطي أزمة كورونا بفضل المصارحة والشفافية مع المواطنين.

وقالت خطاب خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، إن "المواطنين يحتاجون دائمًا إلى الصدق، وهذا مهم لقطع الطريق على الشائعات التي قد تضر بالمجتمع".

وأشارت السفيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل بشكل منتظم مع لجنة العفو الرئاسي، مؤكدًة على التزامهم بتحقيق المزيد من التعاون في هذا السياق.

وفي سياق آخر، تحدث الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن العلاقة الوثيقة التي تربط المجلس بالوزارات المختلفة، موضحًا أنهم عقدوا أكثر من 20 بروتوكول تعاون مع هذه الهيئات وتم تفعيلها.

وأعرب عن طموح المجلس في تحقيق المزيد من التعاون، مشيرًا إلى وجود وحدات لحقوق الإنسان في مراكز الشرطة والمديريات، بالإضافة إلى ثلاث وحدات متنقلة تجوب كافة المحافظات.

واستكمل زهري حديثه بالقول: "قد يقول نشطاء السوشيال ميديا إن حقوق الإنسان أصبحت كالخدمة التوصيلية، وهذا أمر حقيقي. نحن نتلقى آلاف الشكاوى من جميع فئات المجتمع، حيث يستقبل المجلس حوالي 6 آلاف شكوى سنويًا، وقد استجابت 70% من الجهات والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية".

وأضاف أن الشاكي لا يتحمل أي تكاليف للمحامين، حيث يتعهد المجلس بتوكيل محامٍ عن الشاكي وسداد مستحقاته. وأكد أن "الداخلية والنيابة العامة من أكثر الجهات استجابة لنا، ودائمًا على تواصل".

وحول حقيقة وجود قضايا إتجار بالبشر في مصر، أوضح زهري أن "أي بلد يمكن أن تواجه قضايا إتجار بالبشر، لكن الوضع في مصر ليس منتشرًا والعدد ليس كبيرًا، حيث توجد بعض القضايا المرتبطة بالهجرة غير النظامية".

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