"فنون الإقناع والذكاء الاصطناعي".. ندوة تناقش أخلاقيات التكنولوجيا في معرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة "فكر وإبداع"؛ ضمن محور "كاتب وكتاب"؛ في بلازا 1؛ ندوة متميزة لمناقشة كتاب "فنون الإقناع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"؛ للدكتورة نسمة إمام سليمان، الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع؛ شارك في المناقشة؛ الدكتور صابر سليمان عسران؛ والدكتور عادل فهمي البيومي؛ وأدارت الندوة الصحفية نادية البنا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نسمة إمام سليمان، مدرس الإذاعة والتلفزيون، أن هذا الكتاب يتناول شقين، مشيرة إلى أن أي شخص يقدم سلعة يحتاج إلى إقناع المتلقي بالشيء الذي يقدمه؛.

وأضافت "سليمان" أن الكتاب يشرح كيفية تقديم رسالة إقناعية للجمهور؛ وكيفية استخدام معايير الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي؛ مشيرة إلى أن الكتاب يحتوي على عدة فصول تتناول فنون الإقناع؛ والعملية الإقناعية؛ والأدوات اللازمة لصياغة رسالة إقناعية للوصول إلى كل فئة من الجمهور.

وأوضحت مدرس الإذاعة والتلفزيون أن لدينا جمهور خارج المؤسسة وداخلها، ويشمل الشركاء والرعاة، وأكدت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهل علينا مخاطبة كل هذه الفئات.

وأضافت: "أن انتشار هذه التطبيقات لا يسبب مخاوف، بل يمكن تطويعها لاستخدامها كأداة فعالة"؛ وأوضحت أنها قامت بتأسيس المفاهيم الحديثة حتى تتمكن من التوسع في إنتاج التطبيقات، مشيرة إلى أنها بصدد إنتاج كتاب آخر عن تطور الجمهور من السلبية إلى صناعة المحتوى؛ وكيف أن الكتاب يتناول كيفية إقناع المتلقي على أكثر من مستوى، بما في ذلك الفردي والجمعي والشركات والمؤسسات؛ مؤكدة أهمية استخدام وسائل الإيضاح والفيديوهات لإقناع الجمهور، مشيرة إلى أن الفيديوهات القصيرة مثل الريلز؛ تحصد الكثير من المشاهدات.

أما الدكتور صابر سليمان عسران، أوضح أن الكتاب يجمع بين تخصصي الإقناع؛ والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه لمس ذكاء الكاتبة في جمعها بين الإقناع؛ وكيفية الإقناع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشار " عسران" إلى أن الأدوات المستخدمة هي أدوات يستخدمها الإنسان في عقله البشري، وأنه بعقله استطاع الوصول إلى تلك المراحل؛ مشيراً إلى أن الكتاب يقدم مفاهيم أساسية للإقناع ومراحل الإقناع وكيفية بناء رسالة إقناعية فعالة، موضحًا أن عملية الإقناع تعتمد على صانع الرسالة ومتلقّيها، وأنه إذا سقط أحد العنصرين فإن عملية الإقناع تفشل؛ وأكد على أهمية فهم سلوكيات المتلقي وأن يكون المرسل متمكنًا من الرسالة والمضمون والفكرة؛ وأن الكتاب يتناول أيضًا أهمية تحلّي المُقنع بمجموعة من الأخلاقيات لضمان نجاح العملية الإقناعية.

من جهته، أضاف الدكتور عادل فهمي البيومي؛ أن موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع حساس ومهم؛ موضحاً أن هناك حرب عالمية خوارزمية بين أمريكا والصين، وأننا مجرد مستخدمين مبتدئين في هذه الحرب، معربًا عن أسفه لاستخدام هذه التقنية استخدامات غير أخلاقية لشبابنا.

وأوضح الدكتور صابر سليمان؛ أن موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع خطير وعميق؛ مشيراً إلى أن البشر مجرد مستخدمين لهذه الأدوات، وأنها تفتقد الضوابط الأخلاقية والقانونية؛ وأشار إلى أن الكتاب يمثل بذرة لأعمال أخرى، مؤكدًا أهمية وضع تشريعات وضوابط أخلاقية لتنظيم استخدام آليات الذكاء الاصطناعي؛ وأن هذا الكتاب يساعد في معرفة التأثيرات غير الأخلاقية الناتجة من هذا الاستخدام.

ومن جهته أبدى الدكتور عادل البيومي ؛ أن شهادته ربما تكون متحيزة للكاتبة، لكنها كانت حريصة على بناء شبكة من العلاقات العلمية، تتسم بالانضباط العلمي المنهجي والأمانة والنزاهة.

وأوضح " البيومي" أن الكاتبة لديها شغف بالعلم في العلوم الحديثة؛ وتصل إلى منابع المعلومات لتقديم الجديد، وكتبها دائمًا تحتوي على إضافة علمية؛ وأشار إلى أن الشخص العادي أصبح مؤسسة بشكل ذاتي في عصر الإعلام الرقمي، موضحًا أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: موضوع الإقناع وأدوات ووسائل ومجالات الإقناع؛ وأوضح أن الدكتورة نسمة؛ قدمت معلومات حديثة في الإقناع وإقناع المتلقي بوظائف حديثة، وأن الكتاب يثير عدة قضايا.

وأكد الدكتور عادل البيومي، على أن الباحثين في وطننا العربي في مصر غالبًا ما ينقلون ما كتبه الأجانب والمترجمين والكتاب العرب، مؤكدًا أن الدكتورة نسمة التزمت بهذا الأمر حرفيًا؛ كما طالب الدكتورة نسمة؛ بوضع رأيها وتقديم رؤيتها الذاتية في الاستخدامات الخاطئة للذكاء الاصطناعي؛ والشباب الذين يستخدمونه بشكل غير صحيح في الطبعة الثانية من الكتاب.

وأوضح " البيومي"؛ أن هناك قضية تتعلق باللغة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام الكلمة العربية؛ لأنها أوسع دلالة؛ وأن الدكتورة نسمة يمكن أن تعمق أكثر في جزء النظريات في مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأن استخدام اللغة العربية مزج بين الحياد والترجمة.

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