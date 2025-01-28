آلاف المُحبين في حفل محمود التهامي بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب - صور

كتب- محمود أبو طالب:

تصوير - أحمد مسعد:

شهدت الليلة الختامية لمولد السيدة زينب في القاهرة حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث امتلأت الساحة المحيطة بمسجد السيدة زينب عن آخرها بآلاف من المُحبين، الذين تجمعوا لحضور حفل المنشد محمود ياسين التهامي.

ومن المنتظر أن يقدم التهامي في الحفل مجموعة من الأناشيد الدينية والأشعار الروحية، التي تشهد تفاعلا كبير من الجمهور.

توافد الجماهير كان لافتًا، حيث حرص الجميع على التواجد في هذا الموعد السنوي المميز للاحتفال بذكرى السيدة زينب.

ويطلق المصريون على السيدة زينب "رئيسة الديوان"، وهى السيدة زينب ابنة الإمام على بن أبي طالب، رضى الله عنهما.

ومولد السيدة زينب هو تراث ديني وشعبي علي مر العصور والأجيال.

ويتم الاحتفال بمولدها يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب ويحتفل محبي آل البيت، وأتباع الطرق الصوفية، من جميع الانحاء بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمسجدها بالسيدة زينب.

وصلت السيدة زينب إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، وخرج لاستقبالها جموع المسلمين وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري.