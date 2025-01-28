"شهادة البابا تواضروس".. مرآة للأحداث التاريخية يناقشها محمد الباز بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ندوة خاصة لمناقشة كتاب "شهادة البابا تواضروس: الدولة.. الكنيسة.. الإرهاب" للإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، حيث صدر الكتاب عن دار بتانة للنشر والتوزيع، ويُعد وثيقة تاريخية توثق شهادة البابا تواضروس الثاني عن الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تلاها من تحولات سياسية واجتماعية.

رؤية تاريخية معمقة

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، بمحتوى الكتاب، واصفًا إياه بأنه عمل توثيقي استثنائي يلقي الضوء على مرحلة محورية في تاريخ مصر. وأكد أن شهادة البابا تواضروس تقدم صورة دقيقة عن التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف "عفيفي" أن الكتاب يتميز بقدرته على تجاوز التحفظ المعتاد للشخصيات الدينية، حيث نجح الدكتور الباز في تقديم شهادات تحمل تفاصيل دقيقة ومهمة حول الأحداث التاريخية الكبرى.

الكتاب كمصدر ثري للباحثين

أكد النائب عماد خليل على أن الكتاب يعد مرجعًا أساسيًا لفهم شخصية البابا تواضروس ودور الكنيسة القبطية في الحياة العامة خلال فترة التحولات السياسية.

وأوضح "خليل" أن العمل يتناول بعمق موقف الكنيسة من قضايا جوهرية مثل الأحداث التي طالت الكاتدرائية وموقفها من جماعة الإخوان المسلمين، مقدمًا تحليلاً اجتماعيًا وسياسيًا لأدوار الكنيسة والدولة.

وفي حديثه عن دوافع تأليف الكتاب، أوضح الدكتور محمد الباز أن العمل جزء من مشروع بدأه عام 2014 لتوثيق الرواية المصرية للأحداث الكبرى مؤكداً أن الكتاب ليس مجرد حوار مع البابا تواضروس، بل وثيقة وطنية تجمع بين النصوص التحليلية والخلفيات التاريخية للأحداث، مشيرًا إلى أن الصحافة تُعد أحد أهم مصادر التوثيق التاريخي.

وأشار "الباز" إلى أن الكتاب أُعد بعناية، حيث لم يُقتصر على الحوار الصحفي فقط، بل أُضيفت إليه تحليلات وسياقات تاريخية تُسهل على القارئ فهم المرحلة بكل أبعادها.

واختتم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، حديثه بتأكيد أهمية الحفاظ على الرواية الوطنية للأحداث الكبرى، مشددًا على أن الكتاب يمثل جزءًا من الذاكرة الوطنية لمصر، ويجب أن يُنظر إليه كمرجع للأجيال القادمة لفهم دور الكنيسة المصرية في دعم استقرار الدولة في أوقات الأزمات.

وأكد الباز على شكره للناشر عاطف عبيد لدعمه إصدار الكتاب، معربًا عن أمله في أن يظل الكتاب علامة بارزة في توثيق واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ مصر الحديث.

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