تحرك من قومي الطفولة بشأن اعتداء زوجة أب على طفلة بمرسى مطروح

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بواقعة الاعتداء على طفلة من قبل زوجة الأب بأحد شواطئ مرسى مطروح، والتي تم رصدها بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان، توجه المجلس بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة لجهودها وسرعة استجابتها واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم رصد هذه الواقعة بعد تداولها من قِبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الفيديو سيدة تعتدي بالضرب المبرح على طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها 4 سنوات.

وعلى الفور، وجهت رئيسة المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الطفلة، وتم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لفتح تحقيق قضائي في الواقعة. وبالفعل، توصلت النيابة العامة إلى الطفلة وأسرتها، وبدأت تحقيقاتها في الواقعة التي تم تحرير محضر إداري بشأنها في قسم شرطة حلوان.

ووجهت النيابة العامة تهمة تعريض طفل للخطر للأب، كما وجهت تهمة تعريض حياة طفل للخطر والضرب وإحداث إصابات دون أثر لزوجة الأب، وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي.

وأضافت السنباطي في بيان، أن النيابة العامة استدعت أخصائي نجدة الطفل بالمجلس لإجراء دراسة حالة للطفلة وأسرتها وإعداد تقرير شامل بشأنها. وتبين أن للطفلة شقيقًا آخر يبلغ من العمر 8 سنوات، ويعيشان مع الأب وزوجته منذ انفصاله عن الأم.

أوصى الأخصائي المسؤول عن الحالة بتسليمهما إلى والدتهما المقيمة حاليًا لدى أهلها بمحافظة بني سويف، مراعاةً لمصلحتهما الفضلى.

ووجهت السنباطي بتقديم الدعم اللازم للطفلة وشقيقها، بما يشمل جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري، مع متابعة حالتهما بصفة دورية من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة بني سويف.

وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي وقائع قد تشكل خطرًا على حياة الأطفال. كما شددت على ضرورة تواصل المواطنين والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم (01102121600).

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