مدبولي: المواطن البسيط يهتم باستيفاء احتياجات أسرته لا معدل النمو والتضخم

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

تحدَّثَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستهدفات الدولة، قائلاً: أقول بمنتهى الشفافية إن دور القطاع الخاص أن ينفذها، فالقطاع الخاص نستشرف كدولة أن يكون له دور كبير، ودورنا كدولة أن نساعده ونقف في ظهره ونحقق المستهدفات.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء: لجنة الشؤون السياسية، معانا منها 4 أعضاء، قعدت معاهم، ومش هاتكلم كتير في هذا الموضوع، ده كان جزءًا من النقاش كله في منتدى دافوس، ومع تغير الإدارة الأمريكية، كيف سيكون شكل العالم، وتداعيات هذا، وكان حجم هائل من النقاش بشأن هذا المحور وتحديدًا على أوروبا.

وتابع رئيس الحكومة: احنا في مصر بنتطلع من خلالكم كيف سيكون الشكل؟ وكيف تتعامل مصر مع هذا التغير؟ وبالتالي دور هذه اللجنة هو وضع رؤى وخطط للتعامل مع التحديات اللي العالم مستشرفها في الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي: المواطن المصري البسيط مش مهم له يسمع معدل نمو وتضخم، يهمه قدرته على استيفاء احتياجات أسرته، ولا يتعرض للضغوط مثلما حدث في الماضي، لما بنتكلم كلنا، هدفي في الآخر إن الجهد الكبير والتحديات اللي مرت بنا في 10 سنين، يبدأ يشعر إن فيه تحسُّن.

وتابع رئيس الوزراء: هنتحرك إزاي؟ كل مجموعة؟ ووضعنا تصور لاجتماع شهري مع كل لجنة، الاجتماع الجاي سيكون معنا الوزراء المعنيون، وباقترح أن كل مجموعة تجتمع بشكل منفرد وتضع نقاط تتوافق عليها، وتيجي تقول ده أهداف عايزين نحققها.. الكلام ده في ورقة مكتوبة، ونرحب باستضافتكم في مقر مجلس الوزراء، في قصر العيني أو هنا، أو أي مكان لحضراتكم، انتوا مع بعض يكون فيه منسق منكم، يجمع كل الأفكار ويصيغها ويبقى فيه شخص يتواصل معنا، عشان يقول لنا عايز معلومات وبيانات، أو نلتقي أحد الوزراء، ومحدش رئيس حد، كلنا مع بعض على ترابيزة واحدة.. ومن ناحيتنا سنخصص باحثَين من الشباب، يساعدان معكم، ويكونان موجودَين معكم في أي لوجستيات.

واختتم مدبولي: أستهدف من الأسبوع المقبل؛ كل أسبوع لجنتَين، وعلى مدار 3 أسابيع نخلص الاجتماعات مع حضراتكم.

وقال رئيس الحكومة: أطلب من حضراتكم أن تبدؤوا من النهارده تقعدوا وتشوفوا، أنا باقولها، ويعلم الله مدى صدقي، احنا كدولة حريصين على تأسيس شراكة مع القطاع الخاص، ولو عندنا شك في حَد ماكانش هييجي، كلنا ثقة فيكم، وأي أفكار سنتوافق عليها ستطبق، فأحيانًا بناخد قرارات كثيرة جدًّا، ونبدأ نتابع، ومع مرور الوقت نلاقي الدنيا وقفت، وفيه مشاكل تحت خالص مش واصلة لينا، حضراتكم تقولوا لنا خُدوا بالكم هذا القرار لا ينفذ، وهيكون فيه آلية لكده، وحضراتكم عارفين كويس جدًّا الإجراءات، دولة كبيرة بمؤسساتها، وخلينا نعترف، ده له مميزات وله سلبيات.