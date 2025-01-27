أبرز المعلومات عن كريم على عوض صالح سلامة عضو اللجنة الإستشارية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن كريم على عوض صالح سلامة

* يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس الإدارة لمجموعة "إي اف چي" القابضة.

* حصل كريم عوض على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.



الخبرات المهنية:

* استهل كريم عوض مسيرته بمجموعة "إي اف چي" القابضة في عام 1998 بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك قبل أن يتولى رئاسته عام 2007، وشغل بعد ذلك مجموعة من المناصب الإدارية بالمجموعة، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار خلال عام 2012.

* قام كريم عوض منذ تقلد منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة في عام 2013 بقيادة المجموعة نحو تحول استراتيجي جديد، تركيزًا على تحويل المجموعة إلى المؤسسة الرائدة في الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.

* على مدار السنوات الماضية، أحرزت المجموعة نجاحًا ملحوظًا على صعيد أنشطة قطاعات الترويج، وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وهي: مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، كما تمكنت المجموعة من تطوير أنشطة قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بصورة كاملة.

* وتقديرا لجهوده في قيادة المجموعة ونموها، تم اختياره من قبل مجلة "فوربس" ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لأعوام 2021، 2022، 2023.