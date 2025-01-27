بعد تصريحات ترامب.. نقيب الأشراف: نقف خلف الرئيس للحفاظ على أمن البلاد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعربت نقابة الأشراف برئاسة نقيبها السيد الشريف، عن استنكارها الشديد لأي محاولات لتهجير سكان غزة من أراضيهم.

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من على متن طائرة "إير فورس وان"، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، وتحديدا الأردن ومصر، حالة من الاستنكار والرفض.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان له، اليوم، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية ومن خلفها الشعب المصري لن يقبلوا بمحاولات تصفية الفلسطينية أو تهجير الأشقاء الفلسطينين بدعوى إعادة الإعمار، مشددا على أن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم هدفها تصفية القضية وستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالمنطقة.

وأكد نقيب الأشراف، أن الشعب المصري بأكمله خلف القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أو المساس بالأراضي المصرية أو التفريط في سيادتها، وسيقفون جميعا مع القوات المسلحة سدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.

وأعلن السيد محمود الشريف، دعم نقابة الأشراف الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

ووجه نقيب الأشراف، التحية لصمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.

اقرأ ايضا:

بعد واقعة المذيعة آلاء عبدالعزيز.. نصائح من دار الإفتاء للمصابين بالسحر

بيان حكومي جديد بشأن إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة