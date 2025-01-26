المحمدي مستشارا لشئون مكتب وزير التعليم وشيرين حمدي للمعاهد القومية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، عدة قرارات تتعلق بتعيينات وإسناد مهام جديدة داخل الوزارة.

وشملت القرارات تكليف الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، بالإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما قرر الوزير تعيين شيرين حمدي في منصب مستشار الوزير للمعاهد القومية، بالإضافة إلى تعيين الدكتور مدحت هلال مستشارًا للوزير لشئون التطوير الإداري.

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري داخل الوزارة وتفعيل الجهود لتطوير منظومة التعليم في مصر.

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