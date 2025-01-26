نقيب الأشراف مهنئًا بالإسراء والمعراج: معجزة ربطت بين المسجدين الحرام والأقصى

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وأكد نقيب الأشراف أن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن في حاجة إليه الآن مثل العمل من أجل رفعة هذا الوطن والترابط بين المصريين، بما يفوت الفرصة على أعداء الوطن ويحبط مخططاتهم التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه".

وشدد نقيب الأشراف، على أن رحلة الإسراء والمعراج معجزة ربطت بين المسجدين "الحرام والأقصى" برباط وثيق، وجعلت مكانة المسجد الأقصى راسخة في وجدان كل مسلم، تتجدد بتجدد الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج أو تحويل القبلة.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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