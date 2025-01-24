معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور وسط إقبال جماهيري كبير

كتب- محمد شاكر:

افتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.

المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كافة الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.

يستمر المعرض حتى 5 فبراير، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب.

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