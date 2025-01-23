أستاذ جراحة يوضح العلامات المبكرة للقدم السكري ومضاعفاته

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سامح الإمام، أستاذ جراحة الأوعية الدموية وخبير علاج القدم السكري بالقسطرة في كلية طب بنات الأزهر ومستشفى الزهراء الجامعي، أن هناك عدة علامات مبكرة تشير إلى بداية تطور مشكلة القدم السكري، وينبغي على مرضى السكري الانتباه إليها لتجنب المضاعفات الخطيرة.

وخلال حوار ببرنامج "البيت" المذاع على قناة الناس، أوضح الإمام أن أولى هذه العلامات هي تقلص الإحساس في الأطراف، وخاصة في القدمين، وتعرف هذه الحالة باسم "جلاف ستوك"، حيث يشعر المريض بتناقص الإحساس في القدمين، مما يؤدي إلى صعوبة في الإحساس بدرجة حرارة الماء الساخن أو البارد أثناء الوضوء أو غسل اليدين. وقد يتعرض المريض لحروق من الدرجة الأولى نتيجة عدم شعوره بحرارة الماء.

وشدد الدكتور الإمام على ضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في جراحة الأوعية الدموية عند ظهور هذه العلامات، حيث يتم إجراء فحوصات دقيقة للتأكد من سريان الدم والأعصاب والأوعية الدموية والعظام.

وأضاف أن تغير شكل القدم يعد أيضًا من العلامات المبكرة للقدم السكري، فعندما يتأثر تدفق الدم بشكل غير كافٍ إلى الأنسجة، يحدث ما يسمى بـ"جلايكو ليشن"، وهي حالة تؤدي إلى ضمور الأنسجة وضعف العضلات، مما يتسبب في تغير شكل القدم، خاصة في أطراف الأصابع.

وأشار إلى أن العديد من مرضى السكري الذين يعانون من المرض لفترات طويلة قد يلاحظون تغيرات بسيطة في شكل أصابع القدمين.

كما نصح أستاذ جراحة الأوعية الدموية مرضى السكري بارتداء أحذية مناسبة، بحيث تكون واسعة قليلاً عن المقاس المعتاد لتجنب الضغط على القدمين.

وأوضح أن الضغط الزائد على القدمين قد يؤدي إلى حالة تعرف باسم "مفصل شاركو"، التي تنتج عن تلف الأعصاب والأنسجة في القدم، مما يجعل المفصل يظهر بشكل غير طبيعي.

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