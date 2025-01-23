اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

كتب- محمد أبو بكر:

قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم بقصر الاتحادية الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الخميس، أن الزيارة تأتي لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

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