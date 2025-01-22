الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة

كتب-عمرو صالح:

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد الشرطة.

وقال المجلس في بيانه: يتقدم رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لرجال الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء واجبهم تجاه وطنهم وصون مقدراته.

ودعا رئيس المجلس الله بدوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة، وأن يُعيد هذه المناسبة على شعب مصر بالأمن والاستقرار.



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