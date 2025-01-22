محلية النواب تُرحب بإعادة مناقشة طلب إحاطة لإنشاء مدينة البرلس الجديدة خلال 15 يومًا

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدمًا من النائب يونس عبد الرازق بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، على أن يكون نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس وحتى ميناء الصيد ببرج البرلس.

وقالت مها فهيم، مدير الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن المكان المذكور يُعد من الأماكن الغنية بالرمال السوداء.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى وجود تضامن من قبل المحافظة بشأن الطلب، موضحًا أن الفحص مبدئي، ومن الممكن أن تكون هناك تفاصيل أدق تحتاج إلى دراسة. كما طالب بحل عمراني يشمل دراسة الأراضي وطبيعة التربة والوقوف على إحداثياتها.

وأوصت اللجنة بإعادة مناقشة الطلب بعد 15 يومًا للوقوف على ما تحقق من نتائج على أرض الواقع.

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